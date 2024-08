Microsoft 365 schützen und Copilot optimal nutzen

In der heutigen digitalen Arbeitswelt stehen Unternehmen vor zwei großen Herausforderungen: die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Microsoft-365-Umgebung und die effektive Nutzung von KI-gestützten Tools wie Microsoft Copilot. Um Admins bei der Bewältigung dieser Aufgaben zu unterstützen, bieten wir zwei passende Online-Intensivseminare an.

Das erste Seminar Sicherheit in Microsoft 365 findet am 18. und 19. September 2024 online statt und richtet sich an IT-Verantwortliche, die ihren M365-Tenant absichern und die darin gespeicherten Daten schützen möchten. In diesem zweitägigen Kurs lernen die Teilnehmer, wie sie wichtige Microsoft-365-Dienste nach Best Practices konfigurieren, einen ganzheitlichen Zero-Trust-Ansatz implementieren und eine geschützte Umgebung auf mobilen Endgeräten aufbauen.

Zu den Themenschwerpunkten gehören die hybride Bereitstellung von Entra ID und lokalem Active Directory, Single Sign-on und sichere mobile Anmeldungen, Multifaktor-Authentifizierung und Conditional-Access-Richtlinien sowie die Anbindung von Applikationen in Entra ID und mobilen Endgeräten in Intune.

Unser zweites Seminar Sichere Einführung von Copilot für Microsoft 365 findet am 26. und 27. September 2024 online statt. In diesem zweitägigen Intensivkurs erfahren IT-Verantwortliche, wie sie Copilot sicher für ihre Nutzer bereitstellen können. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für Copilot, die Möglichkeiten und Vorteile des Tools sowie die technischen Anforderungen, die Architektur und die notwendigen Implementierungsschritte.

Der Dozent behandelt die Anpassung der Arbeitsweise und die Identifizierung geeigneter Anwendungsfälle, gibt einen technischen Überblick über die Architektur von Copilot und befasst sich mit Datenschutz, Sicherheitsrichtlinien und der Definition von Regelwerken.

Beide Termine bieten eine ideale Gelegenheit, das eigene Wissen zu erweitern und die Microsoft 365-Umgebung zu optimieren. Die Teilnehmer lernen, wie sie die neuesten Technologien und Sicherheitskonzepte in ihrer Organisation umsetzen können, um den Herausforderungen der modernen IT-Landschaft gerecht zu werden. Von der Absicherung sensibler Daten bis hin zur effizienten Nutzung von KI-gestützten Tools wie Copilot decken die Kurse ein breites Spektrum relevanter Themen ab. Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz.