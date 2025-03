Online-Intensivseminar Windows Server 2025

Seit November ist Windows Server 2025 mittlerweile verfügbar. Wer sich ausführlich mit den Neuerungen des aktuellen Server-Betriebssystems von Microsoft vertraut machen will, sollte einen Blick auf das gleichnamige Online-Intensivseminar des IT-Administrator werfen. Die dreitägige Schulung vom 26. bis 28. Mai stellt die wichtigsten Änderungen und Optimierungen der jüngsten Windows-Server-Version vor. Abonnenten erhalten wie immer eine Ermäßigung auf die Veranstaltungsgebühr.

Die Teilnehmer des Online-Intensivseminars "Windows Server 2025" erhalten praxisnahe Einblicke in die überarbeitete Systemarchitektur, neue Verwaltungsfunktionen sowie sicherheitsrelevante Verbesserungen. Besonders interessant sind dabei die Änderungen im Active Directory, das erstmals seit Jahren tiefgreifende Anpassungen erfährt. Auch Hotpatching, der erweiterte Einsatz von künstlicher Intelligenz, Hyper-V-Optimierungen sowie Fortschritte bei Speicher- und Netzwerktechnologien stehen im Fokus. Neben der Einführung in die neue Benutzeroberfläche lernen Sie zudem, wie Sie Workgroup-Cluster aufbauen, GPU-Partitionierung für virtuelle Maschinen konfigurieren und Windows-Server-Infrastrukturen effizient in die Cloud integrieren.

Das Seminar richtet sich an erfahrene IT-Administratoren, die ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen möchten. Die Schulung beginnt um 9:00 Uhr und endet am letzten Tag gegen 15:30 Uhr. Aufgrund der intensiven Betreuung ist die Teilnehmerzahl auf acht Personen begrenzt. Geleitet wird das Seminar von Mirco Ullrich, einem IT-Dienstleister mit über 20 Jahren Erfahrung in der Beratung und Implementierung von Microsoft-Serverprodukten. Er ist spezialisiert auf Active Directory und Exchange Server und verfügt über umfangreiche Praxiskenntnisse. Die Teilnahmegebühr beträgt 1309 Euro für Abonnenten des IT-Administrator Magazins und 1428 Euro für Nicht-Abonnenten.