Online-Intensivseminar "Wireshark im Praxiseinsatz"

Zwar wissen die meisten IT-Verantwortlichen die IP-Adressen in ihren Netzwerken auswendig. Bei den zugrundeliegenden MAC-Adressen herrscht jedoch schnell Fehlanzeige. Üblicherweise werden die kryptischen Hardware-Adressen im Netzwerkverkehr auch gar nicht benötigt. Will ein Administrator trotzdem einmal die MAC-Adresse eines Rechners oder Geräts im LAN herausfinden, bietet sich ein kleiner Trick an.