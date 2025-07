Intensivseminare im September: Jetzt noch schnell buchen!

Für IT-Administratoren, die sich fundiertes Wissen in modernen Cloudtechnologien aneignen oder vorhandene Kenntnisse praxisnah vertiefen möchten, bieten wir zwei neue Online-Intensivseminare an: eines zum Thema Microsoft Intune und eines zu Azure Virtual Desktop. Beide Veranstaltungen richten sich an Fachkräfte, die mit der Administration und dem sicheren Betrieb von Windows-Umgebungen befasst sind. Der Fokus liegt auf einem klar strukturierten technischen Aufbau und anwendungsnahen Beispielen aus dem Arbeitsalltag.

Im Intensivseminar zu Microsoft Intune am 16. September erhalten die Teilnehmer eine umfassende Einführung in die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten von Intune in Microsoft 365. Der Kurs vermittelt praxisrelevantes Know-how zur Verwaltung von Windows-Clients und mobilen Geräten – einschließlich Enrollment-Strategien, Gerätekonfigurationen, Applikationsverteilung und Sicherheitsrichtlinien. Auch Themen wie Windows Autopilot, der Einsatz der PowerShell und die Integration mit Azure AD und Defender for Endpoint kommen nicht zu kurz. Das Seminar richtet sich an Administratoren, die ein tiefgehendes Verständnis für moderne Endpoint-Verwaltung aufbauen möchten – inklusive Tipps für typische Stolperfallen und bewährte Lösungsansätze.

Das zweite Seminar am 17. September widmet sich dem Aufbau und der Verwaltung von Azure Virtual Desktop (AVD). Von der Architektur über das Rechte- und Rollenkonzept bis zur Anbindung von Azure Files und Netzwerkinfrastruktur lernen die Teilnehmer alle zentralen Komponenten kennen, die für einen stabilen und performanten AVD-Betrieb erforderlich sind. Die praxisorientierten Inhalte umfassen unter anderem die Bereitstellung von Hostpools, das Management von Benutzersitzungen, die Konfiguration von Gruppenrichtlinien sowie Monitoring und Troubleshooting im AVD-Umfeld. Auch die Integration in hybride Szenarien mit lokalem Active Directory behandelt unser Dozent Sascha Fredrich.

Beide Seminare finden als Online-Veranstaltungen von 9 bis 16.30 Uhr statt und bieten bei maximal acht Teilnehmern viel Raum für Fragen sowie konkrete Anwendungsbeispiele. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie in unserem Shop.