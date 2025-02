Am 1. und 2. April bietet IT-Administrator zwei aufeinander abgestimmte Online-Intensivseminare zur Sicherheit in Microsoft 365 an. Sie richten sich an IT-Verantwortliche, die ihre M365-Umgebung effektiv schützen und sich mit den neuesten Best Practices vertraut machen möchten. Unter der Leitung von Sascha Fredrich erhalten die Teilnehmer praxisnahes Wissen zur sicheren Konfiguration, Verwaltung und Absicherung von Microsoft-365-Diensten.