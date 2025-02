OpenAI räumt auf: GPT-5 für alle

OpenAI plant eine Neuausrichtung seiner KI-Modelle und vereinfacht seine Produktlandschaft. Mit GPT-4.5 und der späteren Veröffentlichung von GPT-5 sollen Nutzer von einer einheitlichen, leistungsstärkeren KI profitieren. Besonders spannend: ChatGPT wird künftig in der kostenlosen Version uneingeschränkten Zugriff auf GPT-5 bieten – und das mit zahlreichen neuen Funktionen.

OpenAI hat in einem aktuellen Fahrplan-Update seine Pläne für die nächste Entwicklungsstufe seiner KI-Modelle vorgestellt. Dabei soll als nächstes GPT-4.5 erscheinen, das intern unter dem Namen "Orion" entwickelt wurde. Dieses Modell wird das letzte seiner Art sein, das nicht auf eine sogenannte "Chain-of-Thought"-Architektur setzt. Gleichzeitig strebt OpenAI eine Vereinfachung seiner Modell- und Produktlandschaft an, um die Nutzung intuitiver zu gestalten. Dazu gehört unter anderem die Abschaffung der bisherigen Modell-Auswahl, die durch eine vereinheitlichte KI ersetzt werden soll.

Ein zentrales Ziel für OpenAI ist die Zusammenführung der verschiedenen Modellreihen. In diesem Zuge soll GPT-5 als eine umfassende Systemintegration erscheinen, die auch das bislang separat geführte Modell "o3" beinhaltet. Dies bedeutet, dass die künftige KI eigenständig entscheiden kann, wann sie ausführlich nachdenken muss und wann eine schnellere Antwort genügt. Zudem soll GPT-5 alle verfügbaren Werkzeuge von OpenAI nutzen können, um ein breites Spektrum an Aufgaben effizient zu erfüllen. Die Integration betrifft sowohl den ChatGPT-Dienst als auch die API-Anwendungen des Unternehmens.

Für Nutzer bedeutet dies konkrete Änderungen in den Verfügbarkeiten der Modelle. OpenAI kündigte an, dass die kostenlose Version von ChatGPT uneingeschränkten Zugriff auf GPT-5 in einer Standardintelligenzstufe erhalten wird, solange keine Missbrauchsfälle auftreten. Plus-Abonnenten können das Modell mit höherer Intelligenz nutzen, während Pro-Abonnenten Zugriff auf noch leistungsfähigere Varianten erhalten. Die Modelle werden zudem Funktionen wie Sprachausgabe, interaktive Zeichenflächen, Suchanfragen und tiefgehende Recherchemöglichkeiten beinhalten. Damit setzt OpenAI seine Strategie fort, KI-Technologien noch vielseitiger und leichter zugänglich zu machen.