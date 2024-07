Neuer Suchassistent: OpenAI testet SearchGPT

SearchGPT soll direkt auf Fragen antworten und dabei aktuelle Informationen aus dem Internet einbeziehen. Nutzer können Folgefragen stellen, wobei der geteilte Kontext mit jeder Anfrage wächst. Dies soll die Suche nach Informationen effizienter und benutzerfreundlicher gestalten.

Ein Augenmerk liege auf der Unterstützung von Publishern und Content-Erstellern. SearchGPT soll Anwender zu Webseiten und Inhalten von Publishern führen und dabei die Qualität der Suchergebnisse durch KI-Unterstützung verbessern. Die Antworten des Systems enthalten dabei deutliche Quellenangaben und Links, sodass Nutzer die Herkunft der Informationen nachvollziehen und bei Bedarf weiterführende Inhalte aufrufen können.

OpenAI betont, dass Publisher die Möglichkeit haben werden, zu steuern, wie ihre Inhalte in SearchGPT erscheinen. Zudem sei SearchGPT ausschließlich für Suchzwecke konzipiert und werde vom Training der KI-Modelle von OpenAI separiert. Websites könnten deshalb in den Suchergebnissen erscheinen, auch wenn sie sich gegen das Training für generative KI entschieden hätten. OpenAI plant, die Funktionen von SearchGPT in Zukunft direkt in ChatGPT zu integrieren.

Mit der Einführung von SearchGPT positioniert sich OpenAI als Konkurrent zu Perplexity AI, einem Startup im Bereich der KI-gestützten Informationssuche. Beide Dienste zielen darauf ab, die traditionelle Websuche durch die Integration von Künstlicher Intelligenz und Echtzeitinformationen zu verbessern. Während Perplexity AI bereits eine gewisse Nutzerbasis aufgebaut hat, könnte OpenAIs Einstieg in diesen Markt mit SearchGPT das Kräfteverhältnis erheblich verschieben.