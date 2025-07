Identität wird Kern: Palo Alto kauft CyberArk

Mit der Übernahme von CyberArk für rund 25 Milliarden US-Dollar steigt Palo Alto Networks in den Markt für Identitätssicherheit ein – und reagiert damit auf die wachsende Bedeutung von Zugriffs- und Rechteverwaltung in zunehmend automatisierten IT-Umgebungen. Die Transaktion markiert einen Strategiewechsel hin zu einer stärker plattformorientierten Sicherheitsarchitektur.

Palo Alto Networks will den Schutz digitaler Identitäten künftig zur Kernkompetenz ausbauen und übernimmt dafür den israelischen Spezialisten CyberArk. Wie beide Unternehmen am 30. Juli mitteilten, beläuft sich der Kaufpreis auf rund 25 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme ist für Palo Alto ein strategischer Schritt, um Identitätssicherheit als neue Plattform-Säule im eigenen Portfolio zu verankern – neben Netzwerk-, Cloud- und KI-basierter Sicherheit. Der Kaufpreis setzt sich aus 45 US-Dollar in bar sowie 2,2005 Aktien von Palo Alto Networks pro CyberArk-Aktie zusammen und bedeutet einen Aufschlag von 26 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der Vorwoche.

Mit CyberArk übernimmt Palo Alto Networks einen führenden Anbieter im Bereich Identity Security und Privileged Access Management (PAM). Ziel ist es, künftig sämtliche Identitäten – ob Mensch, Maschine oder KI-Agent – in einer integrierten Sicherheitsplattform abzusichern. Gerade mit Blick auf autonome Systeme und "agentische KI" soll CyberArks Technologie dazu beitragen, privilegierte Zugänge kontextbezogen und in Echtzeit abzusichern. Damit greift Palo Alto Networks die zunehmende Komplexität in modernen IT-Infrastrukturen auf und verspricht Kunden mehr Übersicht und Kontrolle über sensible Zugriffsrechte.

Beide Unternehmen sehen in der Zusammenführung ihrer Plattformen einen wichtigen Schritt, um Sicherheitslücken zu schließen und Reaktionszeiten zu verkürzen. CyberArks Technologien sollen unter anderem in die Palo-Alto-Plattformen Strata und Cortex integriert werden. Besonders für Unternehmen, die KI-Prozesse automatisieren, wollen die Partner Sicherheitsstandards etablieren, die auf Prinzipien wie "Just-in-Time"-Zugriff und Least Privilege setzen – also nur das Nötigste, genau dann, wenn es gebraucht wird. Die Übernahme soll im Laufe des Fiskaljahres 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen und der Zustimmung der CyberArk-Aktionäre.