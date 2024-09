Praktische Toolsammlung im Browser

Download der Woche: anonymoX

Wenn Sie in internationalen Teams arbeiten, sind diverse Webinhalte für Projekte nicht immer in allen Ländern zugänglich. Um sich beispielsweise mit den Kollegen in den USA über ein bestimmtes YouTube-Video zu unterhalten, kann die kostenfreie Browser-Erweiterung "anonymoX" von Vorteil sein. Über das Tool wechseln Sie schnell und einfach mit zwei Klicks zwischen internationalen IP-Adressen hin und her.