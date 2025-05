Projektmanagement im Browser

In kleineren Teams kann eine eher einfache, weil übersichtliche Suite zum Projektmanagement durchaus ausreichen. Mit dem Internetdienst von "Basecamp" erhalten Sie nach dem Einloggen in wenigen Sekunden einen guten Überblick zum aktuellen Stand der Dinge. Der Homescreen der Seite organisiert auf einer Arbeitsfläche Aufgaben, Arbeitseinteilung und Kalender. In der kostenfreien Variante stehen pro Konto bis zu 1 GByte Speicherplatz in der Cloud bereit.