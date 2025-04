Warnen ohne Strom: Litfaßsäule wird krisenfest

In Krisenlagen mit Stromausfall brechen viele Kommunikationswege weg – Internet, Mobilfunk und Fernsehen sind dann nicht mehr nutzbar, obwohl sie gerade in solchen Momenten dringend gebraucht würden. In Darmstadt wurde nun ein Prototyp in Betrieb genommen, der genau für solche Situationen entwickelt wurde: eine klassische Litfaßsäule, technisch aufgerüstet zur energieautarken Warn- und Informationsplattform. Mit LED-Anzeigen und Notstromversorgung ausgestattet, soll sie in Krisenfällen wichtige Informationen für die Bevölkerung bereitstellen.