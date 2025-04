Putzhilfe für den Schreibtisch

Viele Tech-Fans haben längst einen Saugroboter für die heimischen Fußböden im Einsatz – doch wie sieht es am Schreibtisch aus? Wer auch dort mit der Zeit gehen will, sollte einen Blick auf den Mini-Saugroboter fürs Büro werfen.

Das kleine Gadget sieht nicht nur futuristisch aus, sondern kümmert sich zuverlässig um Krümel, Staubflusen und Tastaturschmutz. Für besonders gründliche Einsätze liegt sogar ein spezieller Aufsatz für die Tastenreihen bei. Der kleine Robovac wird per USB-Kabel direkt am PC aufgeladen und startet auf Knopfdruck – mit einem leisen Surren und leuchtend blauen Augen. Nach getaner Arbeit lässt sich der Staubbehälter einfach abschrauben und entleeren. Ganz ohne Beutel, ganz ohne Aufwand. So bleibt der Arbeitsplatz sauber – und das mit einem Augenzwinkern.