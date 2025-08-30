Schlanke Bildbearbeitung für RAW-Dateien

Wer seine Fotos professionell bearbeiten möchte, arbeitet in der Regel mit dem RAW-Format. Für diesen Zweck bietet sich die Open-Source-Software RapidRAW an, die zahlreiche integrierte Bearbeitungsfunktionen mitbringt. Neben Kontrast- und Farbkorrekturen beherrscht das Tool auch das gezielte Scharf- oder Weichzeichnen von Bildern und unterstützt die Ausführung mehrerer Arbeitsschritte im Batch-Betrieb.

RapidRAW ist für Windows, macOS und Linux verfügbar und überzeugt trotz seines schlanken Programmumfangs von unter 20 MByte mit einer leistungsstarken, GPU-beschleunigten Architektur. Neben klassischen Funktionen wie Belichtungs- und Farbkorrekturen bietet die Software auch moderne Features wie KI-gestützte Maskierung und nicht-destruktive Bearbeitung, bei der alle Anpassungen in separaten Sidecar-Dateien gespeichert werden.

Darüber hinaus unterstützt RapidRAW den Export in gängige Formate wie JPEG, PNG und TIFF und erlaubt es, ganze Bilderserien in einem Durchgang zu verarbeiten. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche, die individuell angepasst werden kann, eignet sich das Tool sowohl für ambitionierte Hobbyfotografen als auch für Profis, die eine schlanke Alternative zu Adobe Lightroom suchen.