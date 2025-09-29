1 Minute
Rechenzentren per Klick
Der Ausbau von Rechenzentren ist komplex, da Komponenten wie Rack, Stromversorgung, Kühlung, Monitoring und Sicherheit exakt aufeinander abgestimmt werden müssen. Um diesen Planungsaufwand zu reduzieren, stellt mit dem neuen RiMatrix Data Center Konfigurator nun ein Onlinetool zur Verfügung, das Nutzern rund um die Uhr erste plausible Entwürfe ermöglicht.
Mit wenigen Klicks lassen sich im RiMatrix Data Center Konfigurator individuelle Konfigurationen erzeugen, die durch intelligente Algorithmen auf ihre Plausibilität geprüft und per 3D-Visualisierung dargestellt werden. Neben einer vollständigen Stückliste können Anwender außerdem direkt eine Angebotsanfrage stellen oder auf Basis der generierten Eckdaten eine gezielte Fachberatung anfordern.