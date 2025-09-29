Rechenzentren per Klick

Der Ausbau von Rechenzentren ist komplex, da Komponenten wie Rack, Stromversorgung, Kühlung, Monitoring und Sicherheit exakt aufeinander abgestimmt werden müssen. Um diesen Planungsaufwand zu reduzieren, stellt mit dem neuen RiMatrix Data Center Konfigurator nun ein Onlinetool zur Verfügung, das Nutzern rund um die Uhr erste plausible Entwürfe ermöglicht.