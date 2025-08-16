Retro zum Anziehen: PS/2-Anschluss forever

Für alle, die schon PCs betreut haben, als USB noch Neuland war, bringt das PS/2-T-Shirt den Retro-Faktor direkt in den Admin-Alltag – und macht auf den ersten Blick klar, dass Sie wirklich schon lange im Geschäft sind. Die beiden runden Symbole stehen für die Anschlüsse aus der PC-Ära vor USB: Violett für die Tastatur, grün für die Maus. Eingeführt 1987 mit IBMs Personal System/2, waren diese Mini-DIN-6-Ports jahrzehntelang Standard im Büro und Serverraum.

Mit dem Aufdruck "I’M THIS OLD" spielt das bei Qwertee für 17 Euro erhältliche Shirt augenzwinkernd auf ein Stück IT-Geschichte an, das jüngere Admins nur noch aus Bildern kennen. Wer diese Anschlüsse aus dem täglichen Einsatz erinnert, hat vermutlich auch schon einmal beim Umstecken im laufenden Betrieb den PC zum Absturz gebracht – eine Erfahrung, die sich mit USB nicht mehr so leicht reproduzieren lässt.

Technisch handelte es sich bei PS/2 um 6-polige Mini-DIN-Stecker mit proprietärem Protokoll, farblich kodiert seit Mitte der 90er-Jahre. Adapter zu USB gab es zwar, doch funktionierten sie nur, wenn Mainboard und Peripherie das PS/2-Protokoll auch über USB sprechen konnten – ein Detail, das so mancher Admin erst im Fehlersuch-Marathon lernte. Das Shirt ist somit ein witziges Zeichen, dass Sie schon vor Plug-and-Play wussten, wie man Hardware richtig anschließt.