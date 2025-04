SAP2SKY: Telekom digitalisiert mit Google Cloud

Die Deutsche Telekom hat eine umfassende strategische Vereinbarung mit Google Cloud geschlossen, die bis zum Jahr 2030 laufen soll. Ziel der erweiterten Partnerschaft ist es, zentrale Geschäftsprozesse des Konzerns weiter zu digitalisieren, IT-Systeme zu modernisieren und neue daten- und KI-gestützte Anwendungen zu entwickeln. Ein zentrales Element der Zusammenarbeit ist die Migration der SAP-Landschaft der Telekom in die Google Cloud. Durch die Integration innovativer Technologien erhofft sich das Unternehmen Effizienzgewinne, eine verbesserte Kundenerfahrung und neue Innovationsimpulse in der Telekommunikationsbranche.

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der sogenannten Cloudifizierung von Daten und Geschäftsprozessen. Google Cloud fungiert hierbei als bevorzugter Partner für die Migration geschäftskritischer Anwendungen. Bereits bestehende Projekte wie das gemeinsam entwickelte One Data-Ecosystem sollen weiter ausgebaut werden. Diese Plattform konsolidiert verschiedene Datensilos und unterstützt KI-Anwendungen, um Analyseprozesse zu beschleunigen und regulatorische Vorgaben einzuhalten. Gleichzeitig will die Telekom ihre Rolle als KI-zentriertes Unternehmen stärken.

Mit dem strategischen Programm SAP2SKY plant die Telekom, ihre SAP-Kernsysteme in die Cloud zu überführen. Dabei soll die skalierbare Infrastruktur von Google Cloud zusammen mit deren enger Partnerschaft zu SAP genutzt werden, um operative Flexibilität, Effizienz und Compliance zu verbessern. Die zentralisierte Systemlandschaft soll zudem helfen, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren und eine zukunftsfähige IT-Basis zu schaffen. Auch Anwendungen wie die MeinMagenta-App werden durch neue KI-Funktionen ergänzt, etwa durch Übersetzungsfunktionen via Kamera und kontextbezogene Nutzerinteraktion.

Darüber hinaus wollen beide Unternehmen gemeinsam an der Entwicklung intelligenter Netztechnologien arbeiten. So wird etwa ein KI-gesteuerter Agent mit Googles Vertex AI entwickelt, der autonome Telekommunikationsnetze ermöglichen soll. Dieser soll in der Lage sein, Netzwerkverhalten zu analysieren, Leistungsprobleme zu identifizieren und automatisch Korrekturen vorzunehmen. Ziel ist es, Betriebskosten zu senken, die Netzqualität zu verbessern und so langfristig das Kundenerlebnis zu optimieren.