Notizbuch für Nerds

Was ist noch gut am SQL-Injection-Notebook? Ganz einfach Keine Syntax Errors beim Blättern, kein Bluescreen und keine Update-Zwangspausen! Spaß beiseite: Auf 75 klebegebundenen Blättern in A5-Größe können Digitalbegeisterte hinter dem laminierten, matten Cover ganz analog ihre Notizen verwahren. Das Papier ist mit 90g/m² von guter Qualität, und mit 14,90 Euro (ohne Versand) ist das bei Etsy erhältliche Büchlein durchaus erschwinglich. Wer sich noch mehr in die Entwickler-Ecke sieht: Das Notizbuch ist auch mit einem Debugging-Cover erhältlich.