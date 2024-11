Schicker Kabelhalter für den guten Zweck

In der Regel gibt es am Schreibtisch durch die immer weiter wachsende Schar an Endgeräten nie genug Steckdosen. Anstelle der schnöden Mehrfachleiste am Boden können sie jetzt mit dem schicken Multiwürfel von Avolt ihren Arbeitsplatz deutlich aufhübschen. Das Gadget aus einem schwedischen Designstudio bietet drei Standard-Steckdosen sowie zwei USB-Anschlüsse zur Stromversorgung von fünf Geräten gleichzeitig an.