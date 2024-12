Schöne Feiertage und einen guten Rutsch

Die digitale Transformation hat uns fest im Griff und lässt uns nicht mehr los. Das Jahr 2024 könnte als ein Wendepunkt in der Technologiegeschichte in Erinnerung bleiben, an dem künstliche Intelligenz endgültig den Sprung von einem experimentellen Konzept zu einer Alltagstechnologie geschafft hat. Und auch 2025 dürften uns wieder so manche Herausforderungen erwarten. Bis dahin wünschen wir allen Lesern schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.

Das Jahr 2024 war für die IT-Branche ein Meilenstein: Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz prägte die digitale Landschaft wie nie zuvor. Große Technologieunternehmen investierten massiv in generative KI-Systeme. Aber auch die Cybersicherheit rückte angesichts zunehmender globaler Bedrohungen weiter in den Fokus und Unternehmen investierten verstärkt in Schutzmaßnahmen gegen fortschrittliche Cyberangriffe.

Da kann 2025 nur spannend bleiben und als verlässlicher Begleiter in der digitalen Welt möchten wir Sie auch im neuen Jahr über aktuelle Trends und Technologien auf dem Laufenden halten. Neben unseren Monatsausgaben und Sonderheften bieten wir wieder ein umfangreiches Seminarprogramm an, das Ihnen hilft, mit den technologischen Veränderungen Schritt zu halten – egal, ob in Sachen PowerShell, Wireshark, Active Directory, Gruppenrichtlinien oder Virtualisierung.

Allen Lesern wünschen wir eine besinnliche Weihnachtszeit und einen gelungenen Start ins Jahr 2025. Bleiben Sie neugierig, innovativ und optimistisch – denn die Zukunft wird von jenen gestaltet, die an Fortschritt glauben und ihn vorantreiben. Ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!