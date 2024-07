Security-Bug sorgt für Probleme mit MS Teams

Die IT-Umgebung von TeamViewer wurde offenbar Ziel eines Angriffs. So entdeckte das Security-Team des Unternehmen am 26. Juni 2024 nach eigener Aussage eine Auffälligkeit in der internen IT-Umgebung. Kundendaten sollen nach bisherigen Erkenntnissen nicht betroffen sein, die Aufklärungsmaßnahmen laufen.