Schon jetzt vorbestellen: Sonderheft Windows Server 2025

Microsofts neues Serverbetriebssystem stellt Sicherheit, Virtualisierung und den hybriden Cloudbetrieb in den Fokus seiner Neuerungen. Dem Einrichten und der Administration dieser Features widmet sich das Autorenteam im nächsten IT-Administrator Sonderheft "Windows Server 2025 – Verwaltung, Cloud und Security" ausführlich. Auch wenn es nicht mehr für ein Weihnachtsgeschenk reicht – vorbestellen können Sie das im April 2025 erscheinende Heft bereits jetzt.

Im Detail erklären unsere Experten im Sonderheft "Windows Server 2025" zunächst lokale Verwaltungsaufgaben rund um die Migration zur neuesten Version, dem Design und Aufbau des AD sowie dem Patchmanagement. Einen eigenen Schwerpunkt bildet die Virtualisierung mit Hyper-V, in dem wir unter anderem einen Hyper-V-Cluster einrichten, S2D in Betrieb nehmen, aber auch die Remotedesktop-Dienste optimieren. Daran anschließend besprechen wir einige der wichtigsten Cloud- und Hybrid-Szenarien mit Windows Server 2025 und Azure. Beim Thema Sicherheit erläutern die Experten den richtigen Einsatz der Windows-Bordmittel und zahlreicher anderer Werkzeuge, um Bedrohungen abzuwehren. Darunter findet sich zudem eine ausführliche Anleitung zu Public-Key-Infrastrukturen in AD-Umgebungen.

Das Sonderheft ist ab April 2025 verfügbar und kostet für Abonnenten des IT-Administrator 24,90 Euro, für Nicht-Abonnenten werden 29,90 Euro fällig.