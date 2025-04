Heiß auf Pixel

Sobald heißer Kaffee oder Tee in den "Space Invaders Thermoeffekt-Becher" eingefüllt wird, erscheinen nach und nach die ikonischen Pixel-Aliens auf dem ansonsten eher ruhigen Spielfeld. Je heißer das Getränk, desto mehr Raumschiffe schwirren durchs All – inklusive Verteidigungsrakete à la Space Shooter. Ein cooles Gadget mit praktischer Nebenfunktion: Wenn das Spielfeld langsam wieder leer wird, ist es wohl Zeit für Getränkenachschub. Die Kaffeetasse ist unter anderem bei getDigital für rund 18 Euro plus Versandkosten erhältlich.