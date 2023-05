Files sicher synchronisieren

Dabei ist die Web-App Standard Notes sehr einfach gehalten und verzichtet auf komplizierte Funktionen. Neben der Verschlüsselung im Transfer ist zusätzlich noch eine Zweifaktor-Authentifizierung vorhanden. Die Synchronisierung findet genau wie das ebenfalls vorhandene Backup automatisch statt und die Notizen lassen sich nahezu unbegrenzt in der Zeit zurückverfolgen. Mit dem Internetportal steigern Sie so in jedem Fall die Produktivität durch die Verfügbarkeit wichtiger Information auf all Ihren Geräten.