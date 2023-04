Dem Windows-Start Beine machen

Der "HiBit Startup Manager" stattet seine Anwender zunächst mit einer Übersicht über alle von Windows automatisch gestarteten Anwendungen aus. Dann tritt das Tool auf Wunsch in Aktion: entweder, um für den Startprozess unerwünschte Programme komplett zu löschen, sie zu deaktivieren oder ihren Start zu verzögern; aber auch das Hinzufügen neuer Apps in den Hochfahr-Prozess ist möglich. Nicht zuletzt hat die Freeware nützliche Extras an Bord wie einen "Backup-Manager" oder einen "Scheduler Task Manager".