Industrie 4.0 im Visier: Cybersicherheit hinkt hinterher

Eine aktuelle Studie des Cybersicherheitsunternehmens ONEKEY offenbart erhebliche Lücken im Bewusstsein für Cybersicherheit in der deutschen Industrie. Der "OT+IoT Cybersecurity Report 2024", für den über 300 Industrieunternehmen befragt wurden, zeigt, dass nur 46 Prozent der IT-Verantwortlichen die Wirtschaft für ausreichend vor Cyberangriffen geschützt halten.

Besorgniserregend ist auch, dass weniger als ein Drittel der Befragten mit den relevanten Vorschriften und Standards zur Cybersicherheit wirklich vertraut ist. Besonders auffällig ist die Vernachlässigung von industriellen Steuerungen (OT) und Geräten für das Internet der Dinge (IoT) in Bezug auf Cybersicherheit.

Während 74 Prozent der Führungskräfte davon ausgehen, dass Hacker zunehmend diese Bereiche angreifen werden, stufen nur 11 Prozent Produktions- und Lieferkettenmanagementsysteme als primäres Ziel von Cyberkriminellen ein. Noch geringer wird das Risiko für OT-Systeme (9 Prozent) und mobile Anwendungen (5 Prozent) eingeschätzt.

Die Studie deckt auch eine mangelnde Vorbereitung auf kommende Regulierungen auf. Nur 23 Prozent der Befragten halten den neuen Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Union für relevant, obwohl ab 2027 in der EU keine Geräte und Industriesteuerungen mehr verkauft werden dürfen, die nicht dem CRA entsprechen. ONEKEY-CEO Jan Wendenburg warnt, dass diese Unkenntnis sowohl Hersteller als auch industrielle Anwender vor erhebliche Probleme stellen könnte.

Als Reaktion auf diese Herausforderungen hat ONEKEY einen Compliance Wizard entwickelt, der Unternehmen durch ein vereinfachtes Assessment der organisatorischen Compliance führen soll. Wendenburg appelliert an die Industrie, bei ihren Zulieferern auf die notwendige Cybersicherheit von Geräten, Maschinen und Anlagen zu drängen. Er betont, dass es im Interesse aller an der Industrie 4.0 Beteiligten liege, dem Thema Cybersicherheit auch bei industriellen Steuerungssystemen und dem Industrial Internet of Things mehr Aufmerksamkeit zu widmen.