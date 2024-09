Telefonieren über den PC

Immer mehr Unternehmen wechseln von einem traditionellen Tischtelefon zu einem Softphone und wickeln die komplette Sprachkommunikation über den Rechner ab. Unser Tipp zeigt, wie Sie die Umgebung im Fall von GoTo Connect korrekt einrichten und was es bei den Audioeinstellungen zu beachten gilt.

Bei GoTo Connect handelt es sich um ein Business-Communication-System mit cloudbasierter Telefonie. Der Anbieter stellt dabei sowohl eine Desktop- als auch eine Mobile-App sowie die Anbindung an Telefonhardware zur Verfügung. Sie können damit zudem Nachrichten senden und zu einem Videoanruf wechseln. Einmal heruntergeladen, ist der Wechsel zwischen Ihrem Bürotelefon, der Desktop- und der mobilen App jederzeit möglich.

Zunächst müssen Sie als Administrator darauf achten, dass Sie jeden Benutzer zu dem Konto "GoTo Connect" hinzugefügt haben. Der Anwender lädt dann anschließend die GoTo-App auf seinen Desktop beziehungsweise das Mobilgerät herunter. Außerdem können User unter "https:// app.goto.com" auf die Webversion zugreifen. Nach dem Download der App oder dem Aufruf der Webseite meldet sich der Nutzer in der GoTo-App dann mit seinen Zugangsdaten an.

Anschließend ist es noch wichtig, die Settings für den Audioeingang und -ausgang zu ändern. Befindet sich der Nutzer in der Desktop- oder Web-App, wählt er oben rechts sein Profilbild aus und geht dann auf "Einstellungen" und "Sprache“ in der linken Seitenleiste. Dort klickt er auf "Audio", um unter "Eingang" und "Ausgang" das Mikrofon und den Lautsprecher auszuwählen, den er verwenden möchte. Abschließend ist noch die Leitung festzulegen, über die der Anwender Anrufe tätigen und entgegennehmen möchte.

Steuern Sie in der Desktop- oder Web- App im linken Navigationsmenü die Option "Telefon" an. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü für die Leitungsauswahl unten links. Dort können Sie die bevorzugte Leitung und das Telefon bestimmen, die Sie für alle Anrufe verwenden möchten. Diese Auswahl hat keinen Einfluss darauf, wie Sie SMS- oder Chat-Nachrichten senden oder empfangen. Weitere Hilfestellungen zum Thema finden Sie in der GoTo-Community.