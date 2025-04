Im Test: Ayonik Admin Companion

Mit Admin Companion hat der Hersteller Ayonik einen Assistenten speziell für die Administration von Linux entwickelt, der unter der Haube die KI von OpenAI verwendet. Admins können so direkt über die Konsole in natürlicher Sprache mit der Shell ihres Linux-Systems und dem Assistenten interagieren. Im Test erwies sich die KI für die IT-Abteilung als wertvolle Hilfe.

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) erobern unaufhaltsam den Alltag. Ein prominentes Beispiel ist das US-Unternehmen OpenAI mit seinem Chatbot ChatGPT, der Texte wie auch Bilder verarbeitet und generiert. In der Folge haben Assistenten mit ähnlichem Funktionsumfang rasant Einzug in Betriebssysteme, Office- sowie Grafikanwendungen gehalten. Technikaffinen Nutzern helfen die Assistenten, da sie längst nicht nur Prosa verfassen, sondern auch Programmier- und Skriptsprachen beherrschen. So erfreuen sich Programmierer daran, dass sich KI-Copiloten direkt in integrierte Entwicklungsumgebungen (Integrated Development Environment, IDE) sowie Quelltext-Editoren einklinken. Derart spezialisierte Assistenten fokussieren vor allem auf die Unterstützung von Softwareentwicklern beim Generieren und Debuggen von Code.

Spezielle KI für die Linux-Shell

Davon profitieren auch Systemadministratoren, die Kommandos oder Skripte zur Verwaltung und Wartung ihrer Server auf der Kommandozeile benötigen. Doch unterstützen herkömmliche KI-Helfer nur mittelbar, indem Admins eine Frage stellen und ein einzelnes Kommando, Skript oder Teile davon als Antwort erhalten. Diese übertragen sie dann manuell auf ein Zielsystem, um dort zu testen und nach Bedarf der KI weitere Fragen zur Verfeinerung oder Problemlösung zu stellen. Hier setzt nun das Essener Unternehmen Ayonik an.

Spezielle KI für die Linux-Shell Ayonik, eigentlich im Bereich des Projektmanagements zu Hause, hat sich auf die Suche nach Anwendungsfällen für KI begeben und im Bereich der Systemadministration ein bisher kaum bestelltes Feld gefunden. Und so hat Ayonik das Tool Admin Companion (AC) speziell für den Bedarf von Linux-Admins entwickelt. AC nutzt mit o3-mini das für schnelle Antworten und präzise Schlussfolgerungen optimierte Sprachmodell OpenAI, um die Verwaltung und Wartung von Linux-Systemen zu erleichtern. Optional ist auch das multimodale KI-Sprachmodell GPT-4o verfügbar, ebenfalls aus dem Hause OpenAI.

Fazit

Die unmittelbare Integration von Ayonik Admin Companion in die Linux-Konsole erwies sich in der Praxis schnell als unschätzbare Hilfe, die zeitweise vergessen machte, dass nur ein Sprachmodell und kein Mensch die Tipps zur Administration liefert. Der Assistent erläutert jeden Arbeitsschritt im Detail, ebenso Aufbau und Funktion von Konfigurationsdateien oder Fehlermeldungen. Falls ein vorgeschlagenes Kommando im ersten Anlauf nicht erfolgreich ist, schlägt der Assistent selbsttätig Wege zur Lösung vor.

Admin Companion präsentiert sich mit den Plänen und dem flexiblen Abrechnungsmodell nach Token als nützlicher Sparringspartner auch für weniger versierte Linux-Admins. Grundsätzlich gilt aber, dass die KI mit ihrer praktischen Hilfe nur unterstützen und eigenständiges Denken nicht ersetzen kann. So sollten Admins wie bei jeder KI gesunde Skepsis sowie grundlegendes Verständnis mitbringen und Kommandos prüfen, bevor sie die Ausführung gestatten.

Den kompletten Test finden Sie in Ausgabe 05/2025 ab Seite 14 oder in unserem Heftarchiv.

jp/ln//Dr. Christian Knermann