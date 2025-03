Im Test: Proton Drive und Docs

HP Sure Click Enterprise dient der zusätzlichen Absicherung von Clientcomputern. Dazu isoliert die Software Prozesse unter Windows mittels Hardwarevirtualisierung in einer Sandbox, wenn diese Links oder Anhänge unbekannten Ursprungs öffnen. So kann Schadcode dem Client nichts anhaben. IT-Administrator hat Sure Click in der Praxis erprobt und war sehr angetan.