LibreOffice 25.8 zieht das Tempo an

Mit LibreOffice 25.8 veröffentlicht die "The Document Foundation" eine neue Version ihrer Open-Source-Office-Suite, die vor allem in puncto Leistung und Bedienkomfort zugelegt haben will. Neben dem Geschwindigkeitszuwachs bringt das Update zudem neue Funktionen in Writer, Calc, Impress und Co. Wichtig für Administratoren: LibreOffice 25.8 läuft nicht mehr unter Windows 7, 8/8.1 oder 32-Bit-Systemen und ist die letzte Version mit Unterstützung für macOS 10.15.

Die Entwickler von LibreOffice 25.8 wollen vor allem die Performance optimiert haben: Writer und Calc öffnen Dokumente in Benchmarks nun bis zu 30 Prozent schneller, das Scrollen durch große Dateien wurde spürbar beschleunigt, und eine verbesserte Speicherverwaltung soll für flüssigere Abläufe sorgen, auch auf virtuellen Desktops und Thin Clients. Die Interoperabilität mit Microsoft-Office-Formaten wurde ausgebaut – der Anbieter spricht von präziserer DOCX-, XLSX- und PPTX-Verarbeitung über optimierte Silbentrennung und Abstände bis hin zu besserer Schriftartenunterstützung in Impress. Neu ist ebenso eine Funktion zum Schwärzen von Bildern.

Calc erhält zudem neue Funktionen wie CHOOSECOLS, HSTACK, TEXTSPLIT und WRAPROWS, die die Arbeit mit großen Datenmengen vereinfachen soll. Darüber hinaus unterstützt LibreOffice nun den Export ins PDF-2.0-Format und bietet neue ScriptForge-Bibliotheksdienste. LibreOffice 25.8 läuft nicht mehr unter Windows 7, 8/8.1 oder 32-Bit-Systemen und ist die letzte Version mit Unterstützung für macOS 10.15.

