Tiefe Einblicke

Durch die Integration in Wireshark erweitert Traceeshark die Möglichkeiten von Sicherheitsexperten um eine nahtlose interaktive Analyse von Netzwerkverkehr und Systemereignissen in Echtzeit. Hierzu gehört die Fähigkeit, Systemaktivitäten und Netzwerkereignisse gleichzeitig zu analysieren und zu filtern. Dies soll tiefere Einblicke in die Systemprozesse und Container bieten, indem System- und Netzwerkereignisse miteinander verknüpft werden. Zudem unterstützt das Tool die Live-Erfassung von Tracee-Ereignissen und deren direkte Übertragung in Wireshark, auch remote über SSH.