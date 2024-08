Modbus-Daten in PRTG abbilden

Bei der Nutzung des Modbus-Protokolls fordert der sogenannte Modbus-Client (Slave) Informationen von einem Modbus-Server (Master) an. PRTG Network Monitor hat für diesen Einsatzzweck mit dem "Modbus TCP Sensor" einen eigenen Sensortyp im Repertoire. Die Einrichtung erfolgt in wenigen Schritten. Nachdem das Modbus-Protokoll am IT/OT-Zielgerät aktiviert wurde, erstellen Sie ein neues Gerät im PRTG-Gerätebaum. Zu diesem Gerät fügen Sie im nächsten Schritt einen "Modbus TCP Sensor" hinzu und hinterlegen die notwendigen Informationen wie Port und Unit ID. Eine ausführliche, bebilderte Anleitung zur Einrichtung von Modbus TCP in PRTG Network Monitor finden Sie am Beispiel einer Rittal-PDU hier im Paessler-Blog.