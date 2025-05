Outlook-Add-ins deaktivieren

Wer Microsoft 365 nutzt, kennt das Problem: Office-Produkte unterliegen keiner festen Versionierung mehr, Updates kommen laufend – und mit ihnen verändern sich Funktionen oft plötzlich. Eine solche Überraschung erwartet Nutzer beim Umgang mit Add-ins in Outlook. Die Möglichkeit, störende oder nicht mehr benötigte Add-ins zu deaktivieren oder zu entfernen, ist zwar nach wie vor vorhanden, aber längst nicht mehr so offensichtlich zugänglich wie früher. Gerade bei Add-ins von Drittanbietern wie etwa PDF-Tools oder Synchronisierungsdiensten kann das zur Herausforderung werden.

Die Funktion zum Deaktivieren oder Entfernen findet sich zwar – Stand Mai 2025 – immer noch im Menü "Datei / Optionen / Add-Ins". Dort erscheint zwar eine Übersicht aller aktiven und inaktiven Erweiterungen. In dieser Auflistung lassen sich die Add-ins aber nur anklicken und nicht bearbeiten. Am unteren Rand dieses Fensters befindet sich die entscheidende Option: Das Dropdown-Menü "Verwalten: COM-Add-Ins", kombiniert mit dem Button "Los…". Ein Klick darauf öffnet ein weiteres Fenster, in dem sich per Häkchen einzelne Add-ins deaktivieren oder ganz löschen lassen – sofern das Add-in nicht durch Richtlinien gesperrt ist. Es empfiehlt sich, Outlook zum Bearbeiten der Add-ins sofern möglich mit Admin-Rechten zu öffnen und nach dem Entfernen einen Neustart der Anwendung vorzunehmen, damit alle Änderungen wirksam werden.