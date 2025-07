Effiziente Rechtevergabe bei PRTG Network Monitor

PRTG bietet ein flexibles und abgestuftes System zur Verwaltung von Benutzer- und Gruppenrechten. Einzelne Nutzer lassen sich dabei in beliebig vielen Benutzergruppen organisieren. Für jede Gruppe können Sie gezielt Zugriffsrechte auf einzelne Objekte im Gerätebaum (wie Gruppen, Geräte oder Sensoren) vergeben. Die Rechtevergabe erfolgt direkt in der Registerkarte "Einstellungen" des jeweiligen Objekts. Hier bestimmen Sie für jede Benutzergruppe, ob sie Administrator-, Lese-/ Schreib- oder Nur-Lese-Zugriff erhält. Diese Rechtevergabe ist besonders hilfreich, wenn verschiedene Teams – etwa Netzwerkadministration, Serverbetrieb oder Helpdesk – jeweils nur für ihren eigenen Verantwortungsbereich Zugriff benötigen. So verhindern Sie, dass versehentlich Einstellungen an sensiblen Geräten verändert werden, und sorgen für eine klare Trennung der Zuständigkeiten.

Bestehende Rechte können Sie jederzeit anpassen oder auf neue Geräte und Gruppen übertragen. Für temporäre Projekte empfiehlt es sich, eigene Gruppen zu schaffen und nach Abschluss wieder zu entfernen. Zusätzlich lassen sich jedem User individuelle Rollen zuweisen, etwa als Administrator, Lese-/Schreib- oder Nur-Lese-Benutzer. Die Verwaltung erfolgt zentral unter "Systemadministration / Benutzerkonten". Beachten Sie, dass Rechte immer additiv wirken: Ein Benutzer, der mehreren Gruppen mit unterschiedlichen Rechten zugeordnet ist, erhält die jeweils höchsten Rechte. Eine detaillierte Anleitung zum Einrichten von Zugriffsrechten finden Sie im PRTG-Handbuch.