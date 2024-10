Luftzug vom Dreibeiner

Meist sind die kleinen und praktischen Tischventilatoren per USB-Anschluss an den Rechner gekoppelt. Wesentlich flexibler sind Sie mit dem wiederaufladbaren Stativventilator unterwegs. Durch die drei ultraflexiblen und biegbaren Beine können Sie das Gadget nahezu beliebig an jedem für eine kühle Brise ausgewählten Ort befestigen. Mit dem integrierten 1800mAh-Lithium-Akku fallen dann auch die lästigen Kabel weg.

Die Akku-Kapazität des wiederaufladbaren Miniventilators sorgt für bis zu neun Stunden kühle Luft und deckt damit mindestens einen Arbeitstag ab. Bei einem Durchmesser von elf Zentimetern ist das Gadget dennoch nicht zu sperrig, um in der Hostentasche schnell an einen anderen Schreibtisch mitgenommen zu werden. Es stehen insgesamt drei Geschwindigkeiten für die gewünschte Regulierung des Luftstroms zur Verfügung. Bei enjoymedia.ch ist der Luftstrom-Erzeuger für knapp 16 Euro plus Versand erhältllich.