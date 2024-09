Asset-Management mit Mobile-First-Ansatz

Mit der neuen IT-Asset-Management-Software "TWINALIZE" will FNT Software kleine und mittelständische Unternehmen bei der vollständigen und effizienten Dokumentation ihrer IT-Infrastruktur unterstützen. Der Clouddienst ist sofort einsetzbar und lässt sich als Webapp per Smartphone, auf dem Desktop oder mit dem Tablet bedienen. Eine umfangreiche Asset-Bibliothek soll IT-Verantwortlichen die Erfassung aller Geräte, Objekte und Daten erleichtern.

TWINALIZE orientiert sich an gängigen Bedienkonzepten mobiler Apps und ist laut Anbieter bewusst intuitiv, benutzerfreundlich und barrierefrei gehalten: Im Dashboard lassen sich die wichtigsten Informationen übersichtlich zusammenstellen. Reports können jederzeit die Informationen analysieren und visuell aufbereiten, die gerade benötigt werden. Über Favoriten können Nutzer die Räume oder Geräte direkt öffnen, zu denen sie häufig Informationen benötigen oder in denen sie gerade eine IT-Struktur aufbauen oder neu erfassen. Die App lässt sich zudem an die eigenen Bedürfnisse und Anforderungen an eine Dokumentation individuell anpassen.

Um die Erfassung der eigenen IT-Landschaft zu erleichtern, verfügt die Neuvorstellung über eine umfangreiche Bibliothek mit tausenden Assets. IT-Mitarbeiter können bei einer Vielzahl von Geräten einfach eine Komponente aus einer bereitgestellten Liste auswählen und in den Bestand übernehmen oder ihre eigenen hinzufügen. Auch der Austausch von Geräten ist damit schnell in der IT-Dokumentation nachvollzogen. Eine grafische Darstellung soll für Übersicht sorgen, wo exakt Geräte im Server-Rack zu finden sind.

Für die Nutzung ist keine Installation notwendig. Der SaaS-Service ist cloudbasiert und sofort einsetzbar nach einer einfachen Anmeldung. Guides, Tutorials und ein Forum helfen bei den ersten Schritten, sollten trotz der modernen Oberfläche Fragen aufkommen. Für TWINALIZE gibt es verschiedene Preismodelle. Die 90-tägige Free-Trial-Variante erlaubt es Unternehmen, die Software mit den eigenen Daten ausgiebig zu testen, um im Anschluss den passenden Tarif zu wählen. TWINALIZE speichert die Daten auf Wunsch sicher an der von Anwender gewählten Speicherlokation.