USB-Hub mit Durchblick

Zusätzliche USB-Anschlüsse am Schreibtisch können nie schaden, da viele Desktops oder Notebooks nur mit einer sehr begrenzten Anzahl daher kommen. Wenn Sie dabei auch noch Wert auf Design legen, werfen Sie einen Blick auf den schicken USB-Hub von Delock, der in seinem transparenten Kunststoffgehäuse an einen alten Röhrenverstärker erinnert.