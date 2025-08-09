Alles im Blick: blink(1) mk3 zeigt, was wichtig ist

Mit blink(1) mk3 verwandeln Sie eine unscheinbare USB-LED in eine hochflexible Statusanzeige für Ihren Arbeitsplatz. Das quelloffene Tool informiert Sie visuell über neue E-Mails, laufende Skripte, Systemzustände oder Webdienste – ganz ohne ständiges Nachsehen am Bildschirm. Die Einrichtung ist denkbar einfach: Gerät anschließen, App installieren, Regeln festlegen – schon sind Sie einsatzbereit.

Die mitgelieferte Software erlaubt es Ihnen, Benachrichtigungen individuell zu konfigurieren – mit Farben, Helligkeit und Leuchtmustern Ihrer Wahl. So können Sie etwa ein sanftes grünes Glimmen für ein stabiles WLAN definieren oder ein auffälliges rotes Blinken für kritische Warnmeldungen. Auch persönliche Verfügbarkeiten lassen sich darstellen – hilfreich im Homeoffice oder als "Bitte nicht stören"-Signal im Büro. Über IFTTT binden Sie zusätzlich Onlinedienste wie Twitter, Kalender oder Paketverfolgung ein.

Die Bedienung der App ist intuitiv: Sie erstellen eigene Statusanzeigen mit wenigen Klicks, verbinden E-Mail-Konten über IMAP oder POP oder verknüpfen Skripte, Tools und Hardware-Ereignisse. blink(1) ist mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel – Windows, macOS, Linux sowie Raspberry Pi – und bietet offizielle API-Unterstützung für unter anderem Python, Node.js, Java und C++. Dank des mitgelieferten 1,5 m langen USB-Verlängerungskabels lässt sich das Gerät flexibel platzieren.

blink(1) mk3 ist für knapp 36 Euro zu haben und mehr als nur ein Gimmick – es schafft Übersicht, spart Zeit und macht Statusinformationen auf einen Blick sichtbar. Weitere Informationen, Anwendungsideen und die passende Software finden Sie auf der verlinkten Produktseite.