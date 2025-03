Die Schönheit innerer Werte

Für den alltäglichen Bürogebrauch vielleicht etwas gewagt, aber perfekt für experimentierfreudige Technikfans, die per 3D-Drucker eigene Gehäuse designen, USB-Sticks in Projekte integrieren oder einfach mal verstehen wollen, wie so ein Ding eigentlich aufgebaut ist: Der USB-Stick ohne Gehäuse, frei nach dem Motto "Wer braucht schon eine Hülle, wenn der wahre Charme im Inneren liegt?"

Hier kommt ein USB-Stick, der sich nicht hinter einer Plastik- oder Metallhülle versteckt. Das nackte Stück Technik ist ein Traum für IT-Bastler, Hardwaretüftler und all jene, die gern einen Blick unter die Haube werfen. Ohne Gehäuse offenbart sich die gesamte Platinenpracht mit fein verlöteten Chips und Leiterbahnen – ein direkter Draht zur digitalen Seele des Sticks. Trotz seines reduzierten Äußeren ist dieser Speicherstick alles andere als schwach auf der Brust: Mit USB 2.0 oder 3.0 ausgestattet, bringt er Daten in schnell Bewegung. Den Speicherriegel gibt es in mehreren Speichergrößen unter anderem bei Hood.de – die USB-3.0-Variante mit 128 GByte Speicherplatz etwa kostet rund 19 Euro plus Versand.