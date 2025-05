Kühlen bis die Uhr glüht

Meist sind die kleinen und praktischen Tischventilatoren per USB-Anschluss an den Rechner gekoppelt. Wesentlich flexibler sind Sie mit dem wiederaufladbaren Stativventilator unterwegs. Durch die drei ultraflexiblen und biegbaren Beine können Sie das Gadget nahezu beliebig an jedem für eine kühle Brise ausgewählten Ort befestigen. Mit dem integrierten 1800mAh-Lithium-Akku fallen dann auch die lästigen Kabel weg.