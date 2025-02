Überblick zu SIEM, XDR, SOAR & Co.

In der zunehmend komplexen Cybersicherheitslandschaft wird es für Unternehmen schwerer, passende Abwehrmechanismen zu wählen. Die Auswahl an Tools wächst stetig. SIEM galt lange als Standard für das Sammeln und Analysieren sicherheitsrelevanter Daten. Moderne Technologien wie XDR, SOAR und Open XDR bieten heute jedoch die Möglichkeit, automatisierter und schneller auf Bedrohungen zu reagieren. Unser Fachartikel im Web beleuchtet die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Ansätze.

Der Markt wird nahezu täglich von neuen Sicherheitstools durchdrängt. Den Überblick zu behalten, ist eine Herausforderung. Der bisherige Platzhirsch ist SIEM. Doch gibt es inzwischen zahlreiche weitere vielversprechende Ansätze und Technologien.

SIEM als Platzhirsch in der Cybersicherheit

Ein Security Information and Event Management (SIEM) ist seit Jahren fester Bestandteil einer fundamentalen Cybersicherheitsstrategie. Seine Funktion ist relativ simpel, aber dennoch galt SIEM bisher als sehr effektiv. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Protokolldaten aus verschiedenen Systemen über Agenten, Syslog oder API-Calls zu sammeln, aufzubereiten und effizient durchsuchbar zu machen. Mithilfe von Detektionsregeln werden die Daten in Echtzeit oder retrospektiv auf Sicherheitsvorfälle analysiert. Im Falle eines Treffers kommt es zu einem einem Alarm. Dieser Ansatz ermöglicht es Security-Teams, Bedrohungen zentral zu identifizieren und schnell darauf zu reagieren.

In der aktuellen Welt der Cybersicherheit, in der die einzusammelnden Daten immer mehr werden, bringt jedoch auch ein SIEM Herausforderungen mit sich. Damit ein SIEM mehrere TBytes an Daten pro Tag verarbeiten und speichern kann, sind oft eine Vielzahl an Servern nötig. Jedes einzelne System ist dabei auf seine eigene Rolle spezialisiert und teilweise sehr ressourcenhungrig. Sich um die einzelnen Server zu kümmern und das SIEM instand zu halten, kann mehrere Personen eines Security-Teams in Vollzeit beschäftigen.

XDR: Erweiterte Bedrohungserkennung über alle Ebenen

XDR (Extended Detection and Response) bietet die Weiterentwicklung traditioneller Sicherheitssysteme. Dieser Ansatz für die Bedrohungserkennung und -abwehr zielt darauf ab, Sicherheitsvorfälle über verschiedenste IT-Systeme hinweg zu analysieren und mittels künstlicher Intelligenz und sogenannter "Cross-Korrelation" effizient und weniger anfällig für False Positives zu detektieren. Während bei einem SIEM die mitgelieferten Detektionsregeln oft umfangreiche manuelle Anpassungen erfordern, um effektiv zu funktionieren, bietet ein XDR direkt einsatzbereite Erkennungsmechanismen, die ohne zusätzlichen Aufwand genutzt werden können.

Außerdem ermöglicht XDR nicht nur die Erkennung von Bedrohungen, sondern auch deren unmittelbare und automatisierte Reaktion, wodurch sich Sicherheitsvorfälle meist schneller eindämmen und potenzielle Schäden effektiv minimieren lassen. Gerade bei sich schnell verbreitenden Bedrohungen kommt es auf Sekunden an – Sekunden, die bei der Verwendung eines SIEMs gegebenenfalls verloren gehen, da hier Security Teams manuell einschreiten und selbst bereinigen müssen.

SOAR: Automatisierung und Orchestrierung in der Cybersicherheit

SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) beschreibt eine Technologie, die speziell für die Automatisierung von Prozessen entwickelt wurde. Mittels SOAR lassen sich sogenannte Playbooks erstellen, die sich automatisch um die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle kümmern. In einem Playbook wird definiert, unter welchen Umständen welche Aktivität automatisch zur Ausführung kommen soll. So kann beispielsweise ein Alarm aus einem SIEM ein Playbook in SOAR auslösen, das dann den betroffenen Host isoliert und vom Netzwerk abtrennt.

Damit dies möglich wird, sind Integrationen mit anderen Tools (XDR, Firewalls et cetera) notwendig. Die Herausforderung in SOAR besteht aktuell vor allem darin, geeignete Playbooks zu entwickeln, zu warten und regelmäßig zu überprüfen. Ein falsch entwickeltes Playbook kann schnell zur Isolation kompletter Netzwerke führen, auch wenn der eigentliche Alarm ein False Positive war.

Open XDR: Flexibilität und Offenheit als Wettbewerbsvorteil

Open XDR ist eine Weiterentwicklung des klassischen XDR, die herstellerunabhängig und flexibler gestaltet ist. Ein Vorteil besteht darin, Sicherheitssysteme nahtlos integrieren zu können, ohne diese vorher durch Produkte aus dem Portfolio des XDR-Herstellers ersetzen zu müssen. Ein zentraler Data Lake sammelt Protokolldaten, filtert diese und bereitet sie auf. Darauf aufbauend unterstützen Technologien wie EDR oder SOAR bei der Bedrohungserkennung und -reaktion. Dieser Vendor-agnostische Ansatz ermöglicht eine schnellere, kosteneffiziente Integration und erleichtert den Einstieg, ohne bestehende Systeme ersetzen zu müssen.

Darüber hinaus profitieren Unternehmen von einer besseren Kostenkontrolle. Durch die Verwendung von Open XDR können sie ihre bestehenden Sicherheitsinvestitionen besser nutzen und müssen nicht in umfassende XDR-Werkzeuge investieren, die oft nur mit Produkten eines bestimmten Herstellers kompatibel sind. Auch die Möglichkeit, verschiedene Datenquellen flexibel einzubinden, hilft, das Potenzial der bestehenden Sicherheitsinfrastruktur voll auszuschöpfen.

Stärken und Schwächen von SIEM im Vergleich

In der Diskussion über moderne Sicherheitsplattformen ist es nahezu unerlässlich, SIEM mitzubetrachten. Obwohl das Konzept jahrzehntelang als bewährte Methode für die Angriffserkennung galt, zeigen sich zunehmend Einschränkungen oder Nachteile gegenüber neueren Ansätzen. Neue Erkenntnisse in Sicherheitsstrategien zeigen, dass es klassische SIEMs aufgrund von hohem administrativem Aufwand und fehlender Out-of-the-Box-Experience als Stand-Alone-Produkten zunehmend schwerer haben werden. Neueste Richtlinien wie NIS2 setzen allerdings voraus, dass Protokolldaten zentral gespeichert und archiviert werden – die Königsklasse eines SIEMs.

SIEM-Systeme sind hervorragend dafür geeignet, Daten aus verschiedenen Quellen zu aggregieren, was eine umfassende Sicht auf sicherheitsrelevante Ereignisse ermöglicht. Sie sind außerdem in der Lage, große Mengen an Log-Daten zu verarbeiten und historische Analysen durchzuführen, die für die Compliance und forensische Untersuchungen von großer Bedeutung sind. Zudem ist die Fähigkeit, Regeln für die Erkennung von Bedrohungen zu definieren, ein Vorteil von SIEM. Dies ermöglicht es, bestimmte Muster oder Verhaltensweisen zu identifizieren, die auf Sicherheitsvorfälle hinweisen könnten.

Eine Herausforderung bei vielen SIEM-Wwerkzeugen ist jedoch die hohe Rate an False Positives, die die Analysten überfordern können. Diese Überflutung an Informationen führt oft zu "Alarmmüdigkeit", infolge derer echte Bedrohungen möglicherweise übersehen werden. Außerdem sind die Verarbeitung und Analyse von Daten in Echtzeit oft zu langsam, sodass sich Angriffe nicht rechtzeitig erkennen oder abwehren lassen. In einer Welt, in der Cyberangriffe immer schneller und raffinierter werden, ist dies ein erheblicher Nachteil.

Fazit

Technologien wie XDR, SOAR und Open XDR bieten sehr vielversprechende Ansätze. Dennoch bleibt SIEM für bestimmte Anwendungsfälle relevant, insbesondere wenn es um historische Analysen und Compliance-Anforderungen geht. Für eine zukunftssichere Sicherheitsstrategie ist es wohl der Mittelweg, auf das Zusammenspiel verschiedenster Sicherheitswerkzeuge zu setzen, um eine optimale Bedrohungserkennung und -reaktion gewährleisten zu können.

ln/Joachim Schuster, SOC Manager DACH bei aDvens