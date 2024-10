Überwachungsspezialist

Toshiba hat mit dem Modell "S300 Pro Surveillance" eine neue Festplatte für den Einsatz in großen Videoüberwachungsanlagen angekündigt. Mit einer Kapazität von bis zu 10 TByte und einer doppelten Puffergröße von 512 MiB statt bisher 256 MiB soll die HDD in Umgebungen punkten, in denen fortschrittliche Videoanalyse sowie Gesichtserkennung und -bearbeitung gefragt sind.