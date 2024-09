In Kürze erhältlich: Sonderheft "Active Directory"

Wer jetzt sein IT-Administrator-Abo upgradet oder ein Abonnement mit Sonderheften bestellt, erhält das anstehende Sonderheft II/2024 "Active Directory" automatisch und deutlich rabattiert. Auf 180 Seiten zeigt das Ende Oktober erscheinende Heft Best Practices sowohl für den lokalen als auch den hybriden Betrieb des Active Directory und deckt dabei praxisnah Aspekte wie Betriebsmasterrollen, Globalen Katalog, AD-Migration und -Upgrades, Replikation, Standortkonzepte sowie Zertifikatsdienste einschließlich PKI ab. Sichern Sie sich noch heute die Neuerscheinung!

Als zentraler Infrastrukturdienst stellt das Active Directory hohe Anforderungen an die Sicherheit. Das Sonderheft behandelt Themen wie sicheres AD-Design, den Einsatz von Jump-Servern und Privileged-Access-Workstations zur Administration, AD-Auditing und -Monitoring, die Verwendung von Smartcards zur Authentifizierung und vieles mehr.

Wenn die Technik einmal nicht wie gewünscht funktioniert, bietet die Troubleshooting-Rubrik Unterstützung bei der Behebung von Kerberos-Problemen, der Fehlersuche in den AD-Zertifikatsdiensten, der Reparatur der AD-Datenbank und dem Zurückspielen alter AD-Stände. Abgerundet wird das Sonderheft durch Workshops zu ausgewählten Drittanbietertools, die die Sicherheit weiter optimieren oder neue Funktionen für die AD-Administration bereitstellen.

Das Sonderheft ist ab Ende Oktober versandbereit und kostet für Abonnenten des IT-Administrator 24,90 Euro, für Nicht-Abonnenten werden 29,90 Euro fällig. Wer als bestehender Abonnent in Zukunft alle Sonderhefte und am liebsten auch schon das anstehende Sonderheft automatisch und deutlich günstiger erhalten möchte, sollte sich eines unserer Upgrade-Angebote genauer ansehen. Bei einem Upgrade bis zum 9. Oktober ist das Sonderheft II/2024 inbegriffen. Und wer noch gar kein Abo hat, für den sind das All-Inclusive Jahresabo oder das E-Jahresabo + E-Sonderhefte vielleicht eine Option. Auch hier bekommen Sie bei Bestellung bis zum 9. Oktober das Sonderheft "Active Directory" in Ihrem bevorzugten Format automatisch und zum Vorzugspreis.