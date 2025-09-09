Windows Admin Center: VM-Umzug leicht gemacht

Microsoft hat im Windows Admin Center ein neues Werkzeug vorgestellt, mit dem sich virtuelle Maschinen von VMware vCenter direkt zu Hyper-V migrieren lassen. Die Funktion steht aktuell als Preview zur Verfügung und basiert auf der "VM Conversion"-Erweiterung. Ziel ist es, Admins einen einfachen und weitgehend unterbrechungsfreien Wechsel zwischen Virtualisierungsplattformen zu ermöglichen.

Das WAC-Tool unterstützt sowohl Windows- als auch Linux-VMs und setzt auf eine Onlinereplikation mit minimaler Downtime. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, bis zu zehn VMs gleichzeitig zu migrieren – etwa nach Anwendungsstapel, Cluster-Zugehörigkeit oder organisatorischen Grenzen gruppiert. Auch der Umzug von ESXi-Hosts in Windows-Cluster wird unterstützt. Dabei bleiben wichtige Konfigurationen wie statische IP-Adressen erhalten, was den Administrationsaufwand nach der Migration reduziert.

Darüber hinaus bietet die Erweiterung Sicherheits- und Komfortfunktionen wie Secure-Boot- und UEFI-Integration, Mehrsprachigkeit, Mehrfachverbindungen zu vCenter-Instanzen sowie eine Vorabprüfung, um Fehler frühzeitig zu erkennen. Auch komplexere Szenarien wie VMs mit mehreren Festplatten werden berücksichtigt. Nach der Migration lassen sich die Maschinen wie gewohnt über den Hyper-V-Manager oder direkt im Windows Admin Center verwalten.

Microsoft weist jedoch darauf hin, dass es sich um eine Vorschauversion handelt, die noch Einschränkungen hat. So werden VM-Datenträger zunächst nur als dynamische VHDX-Dateien erstellt, was Speicherverwaltung erfordert. Zudem müssen Administratoren bestimmte Voraussetzungen wie PowerCLI, Visual-C++-Bibliotheken und die Hyper-V-Rolle erfüllen. Auch sind für Linux-VMs vorab Hyper-V-Treiber notwendig. Wann die finale Version erscheint, ist bislang offen.