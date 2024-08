Viel Neues in Veeam Data Platform v12.2

Hewlett Packard Enterprise hat angekündigt, das auf Hybrid-Cloud-Management und Automatisierung spezialisierte Unternehmen Morpheus Data übernehmen zu wollen. Morpheus Data setzt in seinem gleichnamigen Plattformprodukt auf weitgehende Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern. So unterstützt es neben VMwares Hypervisor nahezu alle Konkurrenzprodukte wie Nutanix, KVM, Microsoft Hyper-V sowie mehr als 100 Integrationen mit anderen Herstellern in seiner Plattform.