Von Hell zu Dunkel: WinRAR 7.10 verfügbar

Eine der auffälligsten Neuerungen in WinRAR 7.10 ist die Integration eines Dark Mode, der sich automatisch an die Windows-Farbeinstellungen anpassen kann. Benutzer haben die Möglichkeit, den dunklen Modus entweder manuell zu aktivieren oder mit den Windows-Systemeinstellungen zu synchronisieren. Darüber hinaus wurden erhebliche Leistungsverbesserungen durch die Implementierung von Large Memory Pages erzielt, wodurch die Komprimierungs- und Extraktionsgeschwindigkeit besonders bei großen Archiven optimiert wurde.

Im Bereich der Sicherheit und Privatsphäre führt das Release erweiterte Kontrollen für das "Mark of the Web"-Feature ein. Diese neue Option ermöglicht es Benutzern, die Menge der Quellinformationen zu begrenzen, die beim Teilen komprimierter Dateien übertragen werden. Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet: Das Einstellungsmenü wurde in die Bereiche "Interface" und "System" aufgeteilt, und vertikale Tabs ersetzen nun die horizontale Anordnung.

Die Software steht ab sofort zum Download bereit und ist in über 40 Sprachen verfügbar. Neben der Windows-Version, die mit Windows 11, 10, 8.1, 8 und 7 kompatibel ist, bietet RARLAB auch eine Kommandozeilen-Version für Linux, FreeBSD und macOS an. Für Android-Nutzer steht zudem eine separate RAR-App im Google Play Store zur Verfügung. Die neue Version verspricht durch verschiedene Optimierungen wie verbesserte Mehrkern-Prozessor-Nutzung und effizientere Verarbeitung von NTFS-komprimierten Dateien eine deutlich gesteigerte Gesamtleistung.