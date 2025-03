Vorschau April 2025: Collaboration

Ob vor Ort oder unterwegs, die flexible wie sichere Zusammenarbeit im Unternehmen stellt Admins vor Herausforderungen. Im April-Heft beleuchtet IT-Administrator deshalb das Thema "Collaboration". Darin erfahren Sie beispielsweise, was gängige Open-Source-Groupware zu bieten hat und welche Features im neuen Microsoft Loop auf Sie warten. Auch werfen wir einen Blick auf openDesk, das sich für die Kollaboration in Behörden anbietet, sowie das Projektmanagement mit OpenProject. In den Tests zeigt Proton Drive und Docs, wie der sichere Datenaustausch funktioniert.

Kaum ein Unternehmen kommt heute ohne Groupware für die interne und externe Kommunikation aus. Während viele IT-Verantwortliche diese Dienste an Cloudanbieter auslagern, wollen andere genau dies vermeiden und ihre Daten im eigenen Rechenzentrum behalten. Wir betrachten im April eine Reihe größtenteils quelloffener Groupware-Alternativen, die auf unternehmenseigenen Servern arbeiten.

Das Zentrum für Digitale Souveränität bringt derweil die Groupware openDesk für Behörden an den Start und verspricht damit echte digitale Souveränität. Unter der Haube arbeiten moderne, freie Technologien wie Kubernetes und ownCloud. Somit steht der deutschen Verwaltung nun ein Weg offen, alle Arten der Kommunikation, das Wissens- und Projektmanagement sowie den Datentausch auf Open-Source-Werkzeuge umzustellen. In naher Zukunft soll es für zudem als gehostete Variante zur Verfügung stehen, sodass der Eigenbetrieb der Plattform nicht mehr nötig ist.

In Firmen wie Behörden stehen im Rahmen der Zusammenarbeit aber auch laufend Projekte an, die effizient geplant und durchgeführt werden müssen. Ein leistungsfähiges Projektmanagement-Tool hilft, Aufgaben zu koordinieren, Fortschritte zu überwachen und die Zusammenarbeit im Team zu optimieren. Neben kommerziellen Produkten wie Microsoft Project gibt es freie Werkzeuge, die in Sachen Features und Flexibilität etwas zu bieten haben. OpenProject ist ein solches Tool, das wir Ihnen in der April-Ausgabe vorstellen.

