Vorschau August 2024: Helpdesk & Support

Wenn es am Rechner holpert, ist der IT-Support die wichtigste Anlaufstelle. Im August-Heft werfen wir einen umfassenden Blick auf das Thema "Helpdesk & Support". Darin beleuchten wir unter anderem, wie der Fernzugriff mit dem vielseitigen und quelloffenen Tactical RMM funktioniert und auf welchem Weg Sie dank freier Tools Hardwareinformationen von PCs auslesen. In den Produkttests beweist DBLAN Operator, wie es die Administration in Windows-Umgebungen deutlich vereinfacht.

Tactical RMM bietet eine Kombination aus Überwachung aus der Ferne und Management per Remoteverbindung. Dabei legt es eine große Vielseitigkeit an den Tag und unterstützt mit seinen Agenten neben Windows auch Linux und macOS. Doch was genau bedeutet "RMM" eigentlich und wie implementiert das Open-Source-Werkzeug die Funktionen, die Admins von einem solchen System erwarten? Wir beschreiben im August, wie Sie die Software an den Start bringen.

Wollen Administratoren hingegen wissen, welche Hardware in Windows-Systemen vorhanden ist und ob sie noch richtig funktioniert, können sie sich sicher zu den entsprechenden Geräten begeben, sie aufschrauben und nachschauen. Das ist nicht allerdings wenig praxistauglich, zumal ein reichhaltiges Angebot an Werkzeuge zur Verfügung steht, die eine Hardwarediagnose erleichtern. In der August-Ausgabe betrachten wir ein Windows-Bordmittel, fünf kostenlose sowie ein lizenzpflichtiges Tool.

Und um alles Nötige an Informationen an Ort und Stelle zu haben, bietet sich die Software DBLAN Operator an, das Echtzeitinformation zu Hard- und Software liefert, Fernzugriffe ermöglicht und Werkzeuge für das Active Directory an Bord hat. Im Test zeigte die Software, was sie kann. Und das sind nur drei der vielen Themen, die Sie als Admin in Sachen Helpdesk und Support unterstützen.

Abonnenten erhalten die August-Ausgabe am 31. Juli. Ab dem 2. August finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft, um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper inklusive Zugang zum digitalen Heftarchiv (mit Heft-PDF zum Download) zu beziehen. So lesen Sie alle Ausgaben bequem auf dem Rechner sowie mobilen Endgeräten samt Suchfunktion und aktiven Links.