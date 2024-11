Vorschau Dezember 2024: Backup & Archivierung

Nicht erst seit Ransomware-Banden ihr Unwesen treiben, sollten verlässliche Backups auf der Tagesordnung in Unternehmen stehen. Im Dezember befassst sich IT-Administrator deshalb mit dem Thema "Backup & Archivierung". Ein Aspekt ist dabei das Snapshot-Management für Azure-VMs, denn die Sicherung der Konfiguration von virtuellen Maschinen spielt in lokalen Umgebungen eine ebenso wichtige Rolle wie in der Cloud. Und auch das Backup von PostgreSQL-Datenbanken sowie die Datensicherung mit Borg, Restic und Duplicati bleiben nicht außen vor.