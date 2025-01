Vorschau Februar 2025: Endpunkt-Sicherheit

Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied – und das sind in Firmen meist die Endpoints der Mitarbeiter. Im Februar beleuchtet IT-Administrator das Thema Endpunkt-Sicherheit und wirft einen Blick auf die immer dynamischere Welt der Linux-Malware. Zudem zeigen wir, wie Microsoft mit dem Administratorschutz für mehr Sicherheit in Windows sorgen möchte und worauf es bei der Endpoint Detection and Response in der Operational Technology ankommt.