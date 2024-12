Vorschau Januar 2025: Automatisierung

Wiederkehrende Prozesse händisch durchzuführen ist zeitraubend und fehleranfällig. Mit den passenden Werkzeugen lassen sich viele IT-Abläufe glücklicherweise automatisieren. In der Januar-Ausgabe werfen wir unter anderem einen Blick auf die Netzwerkautomatisierung mit StackStorm und Microsoft Power Automate. Zudem schauen wir uns die Multicloud-Orchestrierung mit Pulumi an und fühlen der Ansible Automation Platform auf den Zahn.

Die Anforderungen an moderne Netzwerke steigen stetig, nicht nur was schnelle Reaktionszeiten betrifft. Die Open-Source-Plattform StackStorm hilft Administratoren dabei, Netzwerke effizienter zu verwalten, indem sie wiederholende Aufgaben automatisiert und in Echtzeit auf Ereignisse reagiert. Wir schauen uns im Januar-Heft an, wie Sie die Software installieren, konfigurieren und mit ihr automatische Workflows generieren.

Auch Microsoft Power Automate erlaubt, repetitive Aufgaben effizient zu automatisieren und so Zeit und Ressourcen zu sparen. Die Plattform integriert sich in die Microsoft-365-Umgebung und nutzt einen Low-Code-Ansatz, der es auch Anwendern ohne tiefgehende Programmierkenntnisse ermöglicht, Workflows im visuellen Editor zu erstellen. Wir geben einen Überblick über die Features und Einsatzgebiete von Microsoft Power Automate, beleuchten die Vor- und Nachteile und betrachten die Preisgestaltung.

